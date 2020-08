Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O Governo do Tocantins anunciou que oferta mais leitos de Unidades de Tratamento Intensivas (UTIs) Covid-19 para Palmas e Araguaína. Na rede privada de Palmas, são mais dez novos leitos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) no Hospital Santa Thereza, já em Araguaína, no Instituto Sinai, também há a oferta de mais dez leitos intensivos.

Além disso, a SES lembra que foi retomada operacionalização de outros sete leitos já existentes no Hospital Regional de Araguaína (HRA), que estavam bloqueados por falta de recursos humanos. A volta dos leitos ocorreu após convocação de profissionais e ação do Ministério Público do Tocantins (MPTO) em razão da lotação dos leitos em atividade.

Conforme a SES ainda, o Estado ofertou ao município de Araguaína dez ventiladores pulmonares, conforme solicitação feita por ofício pela Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína. Os equipamentos cedidos, segundo a SES, são fundamentais para a instalação de novos leitos de UTI e irão reforçar os já existentes no norte do Estado.