A Prefeitura de Araguaína assina nesta quarta-feira, 5, a ordem de serviço para construção de Hospital Municipal Eduardo Medrado, que servirá temporariamente como Hospital de Campanha com 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a Covid-19, e será anexada futuramente ao restante da obra. A assinatura contará com a presença do prefeito Ronaldo Dimas.

Conforme a gestão, ao todo o local receberá 60 leitos, sendo 20 em UTI e 40 clínicos e a construção do novo prédio recebeu apoio unânime dos participantes da reunião remota realizada nesta segunda-feira, 3, com representantes de instituições de Araguaína para abordar soluções diante do colapso dos leitos na cidade.

Além disso, outra demanda é a possibilidade da estrutura do Hospital Municipal de Campanha (HMC) receber e colocar em funcionamento equipamentos dos sete leitos que estão parados no Hospital Regional de Araguaína (HRA). O Jornal do Tocantins publicou material sobre o ofício de Dimas enviado ao governador Mauro Carlesse. Além dos sete leitos, outros 10 que estavam previstos no Instituto Sinai há mais um mês, que estavam demorando em ser habilitados, tiveram a dispensa de licitação publicada pelo Estado.

Atualmente, a rede hospitalar em Araguaína tem todos os leitos de UTI ocupados, inclusive os dois de suporte avançado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).