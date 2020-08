O secretário da Saúde Luiz Tollin convocou 176 médicos especialistas de diversas áreas para apresentação no Hospital Regional de Araguaína (HRA) na terça-feira, 4, e quarta-feira, 5, para que os diretores técnico e geral do hospital possam aferir aptidão ou expertise de cada profissional que será escalado para atuar na ala com pacientes afetados por Covid-19.

De acordo com a portaria, a convocação é para atender decisão judicial liminar do juiz plantonista na Comarca de Araguaína, Carlos Roberto de Sousa Dutra, concedida na madrugada de domingo, 2. A decisão determina ao governo estadual a convocação profissionais de saúde do hospital, inclusive de sobreaviso, para fazer funcionar integralmente os 17 leitos de UTI Covid no hospital, que está com 7 UTIs Covid bloqueadas porque o governo estadual não paga indenização aos médicos que não atuam exclusivamente no local.

Nos próximos dois dias, os 176 convocados, 88 contratados e 88 concursados, devem se apresentar ao diretor técnico Sérgio Nogueira e ao diretor geral Vânio Rodrigues, de 8h às 12h e das 14h às 18h ou para quem os diretores indicarem. Há nomes repetidos de médicos com dois contratos estaduais com carga horária diferentes.

ADALGELE RODRIGUES BLOIS (CONCURSADO)

ADEGMAR TEODORO DA SILVA JUNIOR (CONTRATADO )

ADRIANA ALVES PROPERCIO (CONCURSADO)

ADRIANA GILIO CAMARGO COSTA (CONCURSADO)

ADRIANO NUNES CARVALHO (CONTRATADO )

ADRIANO PRIETO DE ARAUJO (CONCURSADO)

ADRIANO PRIETO DE ARAUJO (CONCURSADO)

AGAMENON DIAS DE OLIVEIRA NETO (CONTRATADO )

ALARICO NUNES AZEVEDO FILHO (CONCURSADO)

ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO (CONCURSADO)

ALESSANDRA PAZ SILVERIO (CONTRATADO )

ALFREDO CARMO COSTA JUNIOR (CONCURSADO)

ALICE REGINA VASCONCELOS ALVES (CONCURSADO)

ALINE SANTOS IAMAMOTO (CONTRATADO )

ALINNE LOURENCO CUNHA VIEIRA (CONCURSADO)

ANA CAROLINA BUENO MOREIRA ARAUJO (CONTRATADO )

ANA CLAUDIA VASCONCELOS ALVES GOMES (CONCURSADO)

ANA CRISTINA MENDANHA (CONCURSADO)

ANA CRISTINA TOUGU INHA DE ALMEIDA SOUZA (CONTRATADO )

ANA PAULA RODRIGUES MENDONCA LOPES (CONTRATADO )

ANA VICTOR IA COSTA PINHEIRO GUERREIRO (CONTRATADO )

ANASTACIA LINS LINHARES PEIXOTO BASSANI COELHO (CONCURSADO)

ANDRESON ANDREATTA (CONTRATADO )

ANDREZA ANDREATTA DE CASTRO (CONCURSADO)

ANGELA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA GONCALVES (CONCURSADO)

ANGELICA LINS LINHARES PEIXOTO PINHEIRO (CONCURSADO)

ANTON IO ALBERTO FERRARI MENDONCA NETO (CONTRATADO )

BERNARDO OTAVIO DE MENDONCA COSTA (CONCURSADO)

BRUNA BRAGA BARROS (CONTRATADO )

BRUNO CARVALHO TRENTIN (CONTRATADO )

CAIO AUGUSTO FERREIRA DO AMARAL (CONCURSADO)

CAMILA MONTEIRO DA ROCHA (CONTRATADO )

CAMILA MONTEIRO DA ROCHA (CONTRATADO )

CAMILA RIBEIRO LEAL (CONTRATADO )

CARINA AMARAL FERIANI (CONCURSADO)

CARLOS AUGUSTO FARIAS BICALHO VALENZUELA (CONTRATADO )

CARLOS EDUARDO GAMA E VENEZIANO (CONCURSADO)

CARLOS HENRIQUE MOREIRA PINTO (CONCURSADO)

CARLOS WALFREDO REIS (CONCURSADO)

CAROLINE DOS REIS VALADARES (CONTRATADO )

CELSO ASSIS REIS SILVA JUNIOR (CONTRATADO )

CESAR AUGUSTO DELGADO (CONCURSADO)

CEZAR AUGUSTO DIAS DOS SANTOS (CONCURSADO)

CEZARIA DOS SANTOS COUTINHO (CONTRATADO )

CHARLIENE DA SILVA VARAO (CONTRATADO )

CLAUDIA BATISTA CAMARA SULEIMAN (CONCURSADO)

CLAUDIA DENISE MENDANHA MANGUEIRA (CONCURSADO)

CLAUDIVAN DE ABREU (CONCURSADO)

DANIEL BRAZ NUNES AZEVEDO (CONTRATADO )

DANILO MOURAO RIBEIRO (CONTRATADO )

DANILO MOURAO RIBEIRO (CONTRATADO )

DEBORA COELHO DUART E (CONTRATADO )

DELIO FERNANDES RODRIGUES (CONCURSADO)

EDGAR TO LEDO DE AGUIAR JUNIOR (CONCURSADO)

EDILSON JORGE BORBA SOUSA JUNIOR (CONTRATADO )

EDSON ERIVAN ULISSES DE ARAUJO (CONCURSADO)

EDSON JOSE DE CASTRO (CONCURSADO)

EDUARDO MAGALHAES MESQUITA (CONTRATADO )

EDVALDO JUNYOR CERQUEIRA DE OLIVEIRA (CONCURSADO)

ELDER NARCISO FELTRIM (CONCURSADO)

EMANUELL FELIPE SILVA LIMA (CONTRATADO )

EMIVAL NEVES FERREIRA (CONCURSADO)

ERIC DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR (CONTRATADO )

EVANDRO OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA (CONTRATADO )

EVELLING LORENA CERQUEIRA DE OLIVEIRA (CONCURSADO)

EVERTON PEREIRA DIAS LOPES (CONTRATADO )

EVERTON PEREIRA DIAS LOPES (CONTRATADO )

FABIO SOUSA BARROS (CONCURSADO)

FABRYCIA JORGE CRUZ (CONCURSADO)

FERNANDA VIANA RODRIGUES (CONTRATADO )

FERNANDO HOLANDA LIMA (CONTRATADO )

FRANCISCO ONILDO MOREIRA JUNIOR (CONCURSADO)

GABRIELA CASANOVA PEREIRA VELOSO (CONTRATADO )

GABRIELA GARCIA DE MOURA (CONTRATADO )

GAVROCHE BEZERRA TOSC ANO DE MENDONCA (CONCURSADO)

GEDSON CARLOS RODRIGUES (CONCURSADO)

GILSON PINTO RIBEIRO (CONCURSADO)

GISELLY KAZUE OSHIMA (CONCURSADO)

GLADYS RAFAELA CIRION MART INEZ (CONTRATADO )

HALYSTON MART INS PINHO (CONTRATADO )

HUEVERSON JUNQUEIRA NEVES (CONCURSADO)

ILKA MOTA ALPES BART ASSON (CONTRATADO )

ISABELA CECILIO SAHIUM OLIVEIRA (CONTRATADO )

JANE AUGUSTO GUIMARAES GONCALVES (CONCURSADO)

JAYANNE SILVA DE ALCANTARA (CONTRATADO )

JESSYCA RODRIGUES TAUHATA (CONTRATADO )

JOAO GABRIEL LEITE DE CASTRO (CONTRATADO )

JOAO PAULO SANTANA SULEIMAN (CONTRATADO )

JOAO VICTOR PEREIRA GOMES (CONTRATADO )

JOAO VICTOR SANTOS LEAL (CONTRATADO )

JONIO ARRUDA LUZ (CONCURSADO)

JORGE HIGO PAIVA OLIVEIRA (CONTRATADO )

JORGE HIGO PAIVA OLIVEIRA (CONTRATADO )

JORGE HUMBERTO CAMARGO (CONTRATADO )

JORGE PATRICK OLIVEIRA FELICIANO (CONCURSADO)

JOSE ANDERSON ROCHA NOVAES (CONTRATADO )

JOSE ANTON IO VIANA DE MORAIS (CONCURSADO)

JOSE DARWIN RIVERA RODRIGUEZ (CONCURSADO)

JOSE ROBERTO LOPEZ RIVERO (CONCURSADO)

JOSE RODOLFO LINS LINHARES PEIXOTO (CONCURSADO)

JOSE WALTER CAZAROTTO (CONTRATADO )

JOSE WALTER LIMA PRADO (CONCURSADO)

JULIANA JABUR FERREIRA DO AMARAL (CONTRATADO )

KAIO FABIO AZEVEDO DINIZ (CONCURSADO)

KARLA MAZZINI DA CUNHA ROSA RIBEIRO (CONCURSADO)

LELLANDE DO COUTO CANEDO (CONCURSADO)

LEONARDO GONCALVES MACEDO (CONTRATADO )

LORENA LOURENCO CUNHA (CONTRATADO )

LORENA MOURA LABRE (CONTRATADO )

LUCAS CARVALHO DURAES PENA (CONTRATADO )

LUIZA MICHELE GONCALVES ANCHIETA (CONTRATADO )

MAGDA GOMES DA COSTA (CONCURSADO)

MARA REJANE TRINDADE CAMARGOS (CONCURSADO)

MARCELO ADRIANO DIAS FERREIRA FURT ADO (CONTRATADO )

MARCELO ATHAYDE VIEIRA (CONTRATADO )

MARCIO ROCHA (CONCURSADO)

MARCO TULIO CORREIA QUIRINO (CONTRATADO )

MARCOS VENICIOS XAVIER DE OLIVEIRA (CONCURSADO)

MARIA CARMELITA SOUZA E SILVA (CONCURSADO)

MARIA TEREZA FERREIRA ALBUQUERQUE (CONTRATADO )

MARIANA SANTOS NASCIMENTO CARDOSO (CONTRATADO )

MARYANA OLIVEIRA FELICIANO (CONTRATADO )

MATHEUS COMPARINI SEARA (CONTRATADO )

MATHEUS MOURA SERT AO (CONTRATADO )

MAURICIO CAMPOS SOUZA JUNIOR (CONCURSADO)

MAYKON BRESCANCIN DE OLIVEIRA (CONCURSADO)

MIGUEL ANGEL HERRERA PEREZ (CONTRATADO )

MILTON DE MIRANDA SANTORO (CONTRATADO )

MOACIR DE SOUSA LIMA (CONCURSADO)

NADER NAZIR SULEIMAN (CONCURSADO)

NATALIA LUDMILA CANEDO LOPES PEREIRA (CONTRATADO )

NELSON ANTON IO PAES SANTOS JUNIOR (CONCURSADO)

NEYLON RODRIGO DE SOUZA AMORIM (CONTRATADO )

NORBERTO MART INEZ GARCIA (CONTRATADO )

NUBIA DIAS SANTOS (CONTRATADO )

NUBIA DIAS SANTOS (CONTRATADO )

PATRICIA ALVES MANGUEIRA (CONCURSADO)

PATRICIA DE SAMPAIO MORAIS (CONCURSADO)

PAULA MART INS CAMPOS GARCIA (CONCURSADO)

PAULO HENRIQUE DIAS DE MORAES (CONTRATADO )

PAULO HENRIQUE DIAS DE MORAES (CONTRATADO )

PEDRO ERNESTO ALVES MANGUEIRA JUNIOR (CONCURSADO)

RADU ARMAND SERBU (CONTRATADO )

RAFAEL MARIANO DE SOUZA (CONTRATADO )

REMY FARIA ALVES (CONCURSADO)

RENAN GOMES BRINGEL (CONTRATADO )

RENATA CUNHA ALENCAR (CONTRATADO )

RENATO BORGES AZEVEDO (CONCURSADO)

RENZO MESTRE MIGUELEZ (CONTRATADO )

REYNALDO APARECIDO PASTRE (CONCURSADO)

RICARDO RUSSI BLOIS (CONCURSADO)

RITA DE CASSIA SILVEIRA DE ARAUJO (CONCURSADO)

ROBERTO AIRES MONTENEGRO (CONCURSADO)

RODRIGO FERREIRA LINS (CONCURSADO)

RODRIGO FERREIRA LINS (CONCURSADO)

RONE ANTON IO ALVES DE ABREU (CONCURSADO)

ROSANGELA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO (CONCURSADO)

SALMA MARIA DIAS (CONCURSADO)

SELIANA JARDIM MART INS (CONCURSADO)

SERGIO NOGUEIRA DE AGUIAR (CONTRATADO )

SHEILA MART INS INACIO BARCANTT (CONCURSADO)

SUZELLY SENA GUIMARAES (CONTRATADO )

SUZELLY SENA GUIMARAES (CONTRATADO )

TARCIO RIBEIRO CALLOU (CONTRATADO )

TARCISIO NUNES CARVALHO (CONCURSADO)

TARIK SOARES SULEIMAN (CONTRATADO )

TARIK SOARES SULEIMAN (CONTRATADO )

TATIANA AZEVEDO ARRAES (CONCURSADO)

TATYANA LINS PEIXOTO (CONCURSADO)

TICIANNY BORGES MACHADO (CONTRATADO )

VALDIR DIAS DO NASCIMENTO (CONCURSADO)

VALERIA BANDEIRA NUNES VESGUERBER SKRIPKA SILVA (CONCURSADO)

VANUBIA SILVA DO NASCIMENTO (CONTRATADO )

WACILLA BATCH ABDALLA BARBOSA (CONTRATADO )

WALTER PINHEIRO SANTOS FILHO (CONCURSADO)

WESDEY VAZ DA SILVA (CONCURSADO)