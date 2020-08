O diretor-geral do Hospital Regional de Araguaína (HRA) Vânio Rodrigues de Souza informou à Secretaria Estadual da Saúde (SES) que os 7 leitos de UTI Covid bloqueados por falta de profissionais voltaram a funcionar.

Com a reabertura dos leitos, pacientes já podem ser regulados (encaminhados pela rede pública) para internação. De acordo com Souza, o hospital conseguiu sanar as pendências e desfalques da escala médica e o hospital volta a funcionar com 17 leitos de UTI Covid.

Estes sete leitos estavam bloqueados por conta da indenização extraordinária fixada por lei pelo governo estadual para os profissionais da Saúde que atuam no combate à Covid-19 nos hospitais públicos. O texto condiciona o pagamento aos médicos que atuem exclusivamente na UTI Covid.

A maior parte dos médicos intensivistas do Regional de Araguaína optou por dar plantão apenas na UTI Covid, mas a gestão exigiu ao menos um plantão na sala vermelha (urgência e emergência) para que o local não ficasse desassistido. Como os médicos fizeram, em média, 8 plantões na UTI Covid e 1 na sala vermelha, ficarão sem o bônus, porque deixaram de ter atuação "exclusiva" da UTI Covid.

Eles estão pediram, no dia 20, dispensa dos plantões nesses leitos para atuar apenas em suas respectivas áreas, o que contribuiu para o bloqueio de 7 leitos. Após decisão da Justiça, o secretário Luiz Tollini convocou 176 nomes de médicos especialistas do hospital para cobrir a escala do Covidário.