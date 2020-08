O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos) decidiu entrar no problema da falta de leitos de UTI em Araguaína e pediu ao governador Mauro Carlesse (DEM) a cessão dos sete leitos que estão bloqueados no Hospital Regional de Araguaína (HRA) por falta de profissionais intensivistas.

No ofício, ele pede a cessão temporária dos equipamentos, em caráter de urgência, e promete colocá-los em funcionamento dentro de três dias.

O documento tem data de protocolo desta segunda-feira, 3, e afirma que em caso positivo, a secretaria municipal da Saúde do município está pronta para realizar a transferência.

O muncípio administrado por Dimas é o epicentro do coronavírus no Tocantins com 7.276 (ou 27,5%) dos 26.434 casos confirmados no Tocantins e 98 mortes, mas é o único dos 139 municípios do Estado com hospital de campanha com leitos 10 de UTIs.

Araguaína chegou ao colapso nos leitos de UTIs com a ocupação 100% dos 38 leitos de UTI Covid nas redes privadas e pública de saúde no dia 1º, o que levou o promotor Saulo Vinhal a pedir, com urgência, a liminar concedida no domingo, para voltar a funcionar mais 7 leitos que estão habilitados, mas seguem bloqueados sem funcionar, porque faltam profissionais. Até o início daquela noite, o quadro era de ocupação total nos 10 leitos do HRA, mais 10 no Dom Orione e mais 10 no Hospital Municipal de Campanha (HMC), todos a rede pública. Outros 8 leitos UTI particulares, no Dom Orione também estavam ocupados.

O pagamento da indenização Extraordinária de Combate à Covid-19 para médicos que atuam exclusivamente em UTI é um dos fatores que levaram médicos a pedirem demissão e causa desfalque na escala do covidário do HRA o que levou ao bloqueio de 7 leitos montados dos 17 disponíveis no hospital. O caso chegou ao judiciário que deu liminar obrigado a convocação de plantonistas de sobreaviso para o funcionamento de todas as UTIs Covid no local, mas os especialistas do hospital se recusam a assumir plantões alegando falta de capacitação para as funções da UTI.

Eles divulgaram uma carta com apelo para o governo se sensibilizar e reconduzir os intensivistas. Na carta aberta à população tocantinense, assinada por coordenadores de áreas do Hospital Regional de Araguaína (HRA) pede apoio para sensibilizar o governo do Tocantins no pagamento de indenização extraordinária para médicos especialistas que dividem seus plantões entre as UTIs Covid e outros setores do hospital, como sala vermelha, sala amarela, sala verde e enfermarias.