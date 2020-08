O secretário estadual da saúde, Luiz Tollini, publicou no Diário Oficial do Estado de segunda-feira, 3, portaria que dispensa a licitação para contratar leitos de UTI Covid do Instituto Sinai Serviços Médicos, em Araguaína. Em comunicado distribuído à imprensa, a Secretaria da Saúde (SES) afirma que "os leitos ampliarão a assistência hospitalar da rede estadual de saúde, ofertando um reforço para a população da região".

O município vive um colapso desde o dia 1º de agosto com 100% dos leitos de UTI Covid ocupados e um impasse judicial para voltar a funcionar 7 leitos bloqueados por falta de profissionais.

Para dispensar a licitação, o secretário citou leis federais estaduais com medidas para enfrentar a pandemia, normas que incluíram leitos e procedimentos na tabela do SUS para atendimento a pacientes com a doença e portarias do Ministério da Saúde que habilita leitos de UTI para atendimento exclusivo na ala covid.

O Instituto Sinai participou do credenciamento feito pela pasta em junho, quando teve sua documentação aceita para 20 leitos, mas segundo o comunicado da SES, são 10 leitos contratados, pelo valor de R$ 2.459.236,53.

No último relatório situacional do combate à Covid-19 no Tocantins, a SES aponta possuir à disposição do SUS 205 leitos clínicos e 103 leitos de UTI (adulto e pediátrico) mais 21 leitos de estabilização em todas as regiões do Estado.

Com a contratação, o governo acredita que vai viabilizar o redirecionamento de profissionais do HRA por permitir que o quadro de pessoal que atualmente atua em serviços de assistência à Covid-19 e também em outros serviços, possam ser alocados apenas nos serviços não Covid-19, segundo documento enviado à promotoria de Justiça de Araguaína pela superintendente de Unidades Hospitalares Próprias, Elaine Negre Sanches.

"Assim, no Hospital Regional de Araguaína há a expectativa de que com esta medida possam ser ajustadas as escalas das Salas Vermelha e Verde,

evitando assim intercorrências de ausências de pessoal nas escalas destes setores", afirma.