Não agradou a decisão liminar do juiz plantonista na Comarca de Araguaína , Carlos Roberto de Sousa Dutra, na madrugada de domingo, 2, que determina ao governo estadual a convocação profissionais de saúde do Hospital Regional de Araguaína (HRA), inclusive de sobreaviso, para fazer funcionar integralmente os 17 leitos de UTI Covid no hospital, que está com 7 UTIs Covid bloqueadas porque o governo estadual não paga indenização aos médicos que não atuam exclusivamente no local.

O diretor técnico do HRA, Sérgio Nogueira de Aguiar, que recebeu a intimação judicial para fazer a convocação em 24 horas criticou a decisão. “Essa decisão é altamente arbitrária”, aponta.

Aguiar critica o fato de ter de colocar para um serviço altamente complexo e especializado, médicos de qualquer especialidade. “O Ministério Público não ouviu os gestores e nem o próprio Conselho Regional de Medicina sobre essa questão de colocar médicos sem capacitação e qualificação nenhuma pra atender pacientes graves de UTI”.

O diretor lembra ainda as exigências do Código de Ética Médica, que dá autonomia ao profissional. “O próprio código de ética médica fala: ‘o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da sua consciência ou a quem não deseje. ”

Para o coordenador do covidário, Rodrigo Lins, considera a decisão equivocada, ao lembrar o grau de especialização exigido para atuar na UTI. “É como colocar um mecânico de trator pra consertar um avião”, compara.

O coordenador considera o pedido de remanejamento de profissionais subespecializados sem a mínima experiência com doentes graves é um “equívoco” do judiciário porque os pacientes com covid são “muito graves” e necessitam de experiência e manejo ultra intensivo. “Os próprios intensivistas estão se reinventando. Não há como colocar otorrinos, oftalmos, ortopedistas como intensivistas”, defende. Na visão dele, o “caos se multiplicará” e as “UTIs Covids” terão “mortalidade aumentada”.

Araguaína chegou ao colapso nos leitos de UTIs com a ocupação 100% dos 38 leitos de UTI Covid nas redes privadas e pública de saúde no dia 1º, o que levou o promotor Saulo Vinhal a pedir, com urgência, a liminar concedida no domingo, para voltar a funcionar mais 7 leitos que estão habilitados, mas seguem bloqueados sem funcionar, porque faltam profissionais.

Estes sete leitos estão bloqueados por conta da indenização extraordinária fixada por lei pelo governo estadual para os profissionais da Saúde que atuam no combate à Covid-19 nos hospitais. O texto condiciona o pagamento aos médicos que atuem exclusivamente na UTI Covid.

Segundo os médicos ouvidos pelo JTO, a maior parte dos médicos do Hospital Regional de Araguaína (HRA) optou por dar plantão apenas na UTI Covid, mas a gestão exigiu ao menos um plantão na sala vermelha (urgência e emergência) para que o local não ficasse desassistido. Como os médicos especialistas fizeram, em média, 8 plantões na UTI Covid e 1 na sala vermelha, ficarão sem o bônus, porque deixaram de ter atuação "exclusiva" da UTI Covid. Eles estão pediram, no dia 20, dispensa dos plantões nesses leitos para atuar apenas em suas respectivas áreas, o que contribuiu para o bloqueio de 7 leitos.

Para o coordenador do setor, medidas como essa convocação, “atropelam a ordem natural” e são “prenúncio de tragédias” assim como a lei que regulamentou a indenização extra para quem atua exclusivamente em covidário.

“Avisamos com mais de 30 dias o que iria acontecer pois vivemos os fatos ao vivo e em cores. Infelizmente houve negligência na condução de um pré-acordo que colocaria paz nestes problemas. Agora mais uma vez sem ouvir os que realmente estão engajados e na linha de frente, tentam resolver um problema da pior forma e da mais difícil possível”, conclui.

Portaria disciplina indenização

Uma portaria (392/2020) do secretário de Saúde Edgar Tollini parece indicar uma saída. O texto afirma que o pagamento da Indenização Extraordinária de Combate à Covid-19 inclui o médico Leito Covid, que atua na assistência “beira-leito” do paciente infectado e em alas de tratamento da doença.

O texto se refere “às alas onde se situam os serviços que realizam os procedimentos aos pacientes suspeitos ou portadores de COVID-19 que vão desde o primeiro atendimento e diagnóstico clínico, suporte terapêutico e ventilatório e UTI.”

Os médicos ouvidos pelo JTO, porém, dizem não acreditar que a gestão permitirá que sejam incluídos na indenização os especialistas que estão atendendo ou operando esses doentes.