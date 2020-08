O Conselho Regional de Medicina (CRM-TO) expediu uma recomendação aos médicos tocantinenses para que evitem prestar atendimento em UTIs Covid se não estiverem aptos para os procedimentos médicos usuais em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), como “intubação rápida”.

A recomendação divulgada com a assinatura do presidente da entidade regional, Jorge Pereira Guardiola reforça que o profissional tem autonomia para atuar apenas em locais onde se considera apto.

Na prática, o documento reforça a posição dos médicos especialistas do Hospital Regional de Araguaína (HRA) de se recusarem a atuar nos leitos da UTI Covid do hospital, por não terem sido capacitados para o local.

Os médicos publicaram uma carta na qual dizem que se forem obrigados a atuar na UTI, não irão assumir responsabilidade da UTI que não possuem noção mínima de como fazer, a exemplo de "intubação, troca de tubos, alteração de parâmetro ventilatórios, alteração de drogas vasoativas importantes na manutenção da pressão arterial e perfusão tecidual".

De acordo com o CRM, se o médico não é intensivista e não tem habilidade “para a assistência com a devida segurança, aos pacientes”, deve notificar o CRM-TO e os diretores técnicos dos hospitais. Os diretores, segundo o CRM, devem providenciar “prontamente ao corpo clínico, bem como a equipe multiprofissional, a qualificação necessária ao manejo clínico” da doença.

Polêmica após colapso

Com o colapso nos hospitais públicos e privados de Araguaína, a promotoria de Justiça entrou com uma petição que resultou numa liminar obrigando o governo do Estado a convocar médicos de outras especialidades, inclusive de sobreaviso, para atuar em 7 leitos de UTI Covid montada no Hospital Regional de Araguaína (HRA) que estão bloqueados após os intensitivistas pediram demissão por não receberem indenização extraordinária do governo estadual, que só é paga a quem atua exclusivamente em UTI Covid.

Em outro ponto, reclamam da falta de capacitação por parte do governo que não ofereceu capacitação quando a pandemia iniciou. Agora, a decisão ganhou respaldo do CRM-TO com a recomendação que pode ser conferida na página do órgão.

