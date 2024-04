Redação Jornal do Tocantins

O soldado Eltas Max Barbosa da Nóbrega, morto no Tocantins, foi enterrado no final da manhã desta quarta-feira (17) no Cemitério São José, em Cruz das Armas,em João Pessoa (PB). O velório e o sepultamento foram marcados por muita comoção e homenagens ao militar.

A Polícia Militar da Paraíba (PMPB) divulgou um vídeo em que aparecem centenas de policiais abraçados, prestando homenagem coletiva ao soldado.

Nóbrega morreu na segunda-feira (15), após ser baleado com um tiro no peito em um bar de Palmas (TO). O suspeito de atirar é um soldado da PMTO, identificado como Ezequiel de Souza Santos. A PMTO diz investigar internamente o caso. A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas abriu inquérito para apurar o crime.

Nas redes sociais, a irmã de Nóbrega compartilhou um desabafo e confirmou que o soldado estava em uma viagem ao Tocantins para prestigiar a abertura de um curso.

"Não é só uma mãe que perde um filho, esposa que perde o marido, filha que perdeu o pai, não é só eu, como irmã que perde um irmão, mas uma sociedade que perde um homem de bem. Uma corporação que perde um homem íntegro, que amava a farda dele. Ele amava, desde criança que eu me lembro ele dizia que queria ser policial, e ele foi".

Entenda

A Polícia Militar (PM) informou que foi chamada por volta de 3h30 para atender a ocorrência na segunda-feira (15). Quando chegaram ao bar, a vítima, de 33 anos, já havia sido socorrida por amigos e levada para o Hospital Geral de Palmas. Nóbrega morreu na tarde de segunda. A PMTO informou, em nota, que o soldado suspeito de atirar contra Eltas, estava de folga no momento do crime.

O advogado do soldado Antônio Ezequiel de Souza Santos alegou legítima defesa."Agiu em cumprimento natural e regular do direito de sobreviver em meio a uma investida agressiva e injusta", manifestou o advogado Matheus Freire.