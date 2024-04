A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) divulgou, em nota, ter aberto investigação interna para apurar o envolvimento do soldado do Tocantins, suspeito de acertar o tiro que matou o PM da Paraíba, Eltas Max Barbosa da Nóbrega, nesta segunda-feira (15), em Palmas.

A corporação também lamentou o ocorrido e informou que “está providenciando todas as medidas necessárias para assistência à família, referente ao traslado do corpo e demais suportes necessários para o momento”, divulgou.

O SD Nóbrega morreu na tarde desta segunda-feira (15) no Hospital Geral de Palmas (HGP). Ele foi baleado na madrugada após um desentendimento em um bar na região sul da capital. A PMTO informou que o suspeito, que é soldado da corporação, estava de folga.

O suspeito de ter acertado o tiro é um soldado da PM no Tocantins identificado como Antônio Ezequiel de Souza Santos. O Jornal do Tocantins tenta contato com a defesa dele. Ele recebe cerca de R$ 6 mil, segundo levantamento do portal da transparência do Tocantins. Ele se apresentou na delegacia durante a manhã e, depois de ser ouvido, foi liberado para responder em liberdade.

“Exemplo de dedicação, zelo e afeto pela Corporação, o SD Eltas sempre estará presente em nossas lembranças. Os nossos sinceros e profundos sentimentos a familiares e amigos”, divulgou a PM da Paraíba nas redes sociais.