O corpo do soldado Eltas Max Barbosa da Nóbrega, 33 anos, morto com tiro no Tocantins, está sendo velado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba. O corpo chegou na tarde desta terça e, no momento, o velório é acompanhado apenas pelos familiares de Nóbrega.

A informação foi divulgada pela PMPB, que também informou que o sepultamento do soldado será às 11h de quarta-feira (17), no Cemitério São José, em Cruz das Armas, João Pessoa (PB), "com todas as honras militares".

O soldado Eltas Nóbrega morreu na tarde de segunda-feira (15), após ser baleado na madrugada durante um desentendimento em um bar em Palmas (TO). Ele estava na capital para participar do III Curso de Operações Especiais (III COESP), segundo a PMTO.

O suspeito de acertar o tiro que matou Nóbrega é um soldado da PMTO, identificado como Antônio Ezequiel de Souza Santos. A PM do Tocantins informou ter aberto uma investigação interna para apurar a situação. O caso também é investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas.

Ao Jornal do Tocantins, o advogado do soldado Antônio Ezequiel alegou legítima defesa.

"Agiu em cumprimento natural e regular do direito de sobreviver em meio a uma investida agressiva e injusta", manifestou o advogado Matheus Freire.