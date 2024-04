Vida Urbana Advogado diz que soldado da PMTO agiu em legítima defesa ao atirar em militar da Paraíba Antônio Ezequiel teria atirado em Eltas Nóbrega para proteger a própria vida e não sabia que policiais eram do Bope à paisana, segundo a defesa

O advogado do soldado da Polícia Militar do Tocantins Antônio Ezequiel de Souza Santos, suspeito de acertar o tiro que matou o soldado da PM da Paraíba Eltas Max Barbosa da Nóbrega, alegou legítima defesa em nota enviada no início da noite desta segunda-feira (15). “Agiu em cumprimento natural e regular do direito de sobreviver em meio à uma investida agressiva e...