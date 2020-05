Com sete novas mortes por Covid-19, o maior número de casos registrados em um único dia, o Tocantins chega a 21 óbitos pela doença, conforme divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo 59º Boletim Epidemiológico da Covid-19. Devido às novas mortes causadas pela infecção a letalidade da doença subiu de 1,6% para 2,2%, em 24 horas.

O Boletim também traz o aumento no número de diagnósticos positivos para o novo coronavírus, com 108 novos casos, somando o total de 932 casos, que estão distribuídos em 50 municípios tocantinenses. Comparando os dados diários dos novos casos, que vem aumentado a cada nova publicação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a perspectiva é marca dos 1.000 testados positivos no Tocantins seja ultrapassada nos próximos dias.

Dos pacientes infectados, são 757 considerados ativos que ainda estão em isolamento domiciliar ou hospitalar. Outros 154 pacientes estão recuperados, um crescimento de 19 novos curados, comparado com o 58º boletim que tinha 135 já sem sinais da doença.

Mortes

Esses novos óbitos confirmados pela SES trazem as três primeiras mortes em Araguaína e as primeiras em Tocantinópolis e Axixá do Tocantins. Além do segundo caso de São Miguel do Tocantins e o terceiro de Palmas. Dos sete casos, cinco faleceram nesta terça-feira, 12, já um dos casos em Axixá a morte ocorreu no último domingo, 10, e o óbito de São Miguel é do último dia 7, entretanto o paciente se encontrava em Imperatriz (MA).

Confira abaixo, conforme o boletim, as informações sobre as novas mortes:

• Paciente do sexo masculino, 84 anos, residente de Araguaína, hipertenso e tabagista, faleceu no dia 12 de maio, no Hospital Dom Orione (HDO).

• Paciente do sexo masculino, 79 anos, residente de Araguaína, hipertenso, faleceu no dia 12 de maio, no Hospital Dom Orione (HDO).

• Paciente do sexo masculino, 83 anos, residente de Araguaína, hipertenso, faleceu no dia 12 de maio, no Hospital Dom Orione (HDO).

• Paciente do sexo feminino, 43 anos, residente de Axixá do Tocantins, diabética, faleceu no dia 10 de maio, no Hospital Dom Orione (HDO).

• Paciente do sexo masculino, 52 anos, residente de Palmas, portador de epilepsia, cadeirante e com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), faleceu no dia 12 de maio, em hospital particular.

• Paciente do sexo masculino, 59 anos, residente de Tocantinópolis, hipertenso, faleceu no dia 12 de maio, no Hospital Municipal da Cidade.

• Paciente do sexo masculino, 43 anos, residente de São Miguel do Tocantins, hipertenso, faleceu no dia 7 de maio, em Imperatriz (MA).

Em Araguaína, duas das três mortes haviam sido divulgadas ainda na terça, dos idosos de 79 e 83 anos, que estavam internados em uma unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Dom Orione. O nome das vítimas da doença não foi divulgado.

A morte de um paciente em Tocantinópolis também havia sido divulgada pela Prefeitura Municipal e se trata do servidor público federal e ex-vereador Almiro Aguiar da Silva, 59 anos, que, inclusive, chegou a Câmara Municipal durante o mandato eletivo. Em nota, a gestão lamentou a morte e deixou uma mensagem de solidariedade e conforto aos amigos de Silva.

O ex-vereador era agente de saúde pública Fundação Nacional de Saúde (Funasa) desde 19 de março de 1979, Miroca, como era conhecido, estava cedido para o município, onde exercia cargo comissionado no gabinete do chefe do Executivo e faleceu no Hospital Municipal José Sabóia. A vítima deixou viúva Helma Maria e três filhos.

Outro caso já divulgado anteriormente se refere a terceira morte em Palmas. Conforme a Prefeitura da Capital, o caso é do ex-vereador em três ocasiões e vice-prefeito em outras duas de Lizarda, Everaldo da Glória Torres, 52 anos. Com a família, Torres havia trocado o interior pela capital após um AVC sofrido há cerca de cinco anos.

Torres estava internado desde o dia 10 em um hospital particular, a esposa e um filho também têm diagnóstico confirmado para à Covid-19. A mulher cumpre isolamento em casa e o filho segue internado em hospital particular com quadro estável. Em nota publicada na conta no Facebook, a Prefeitura de Lizarda lamenta o falecimento e manifestou solidariedade à família, além de decretar três dias de luto em todas as repartições públicas.

Novos casos

Conforme o Boletim desta quarta-feira, 13, ainda, o Tocantins contabilizou um total de 108 novos pacientes testados positivos para à Covid-19. Os novos casos são de Araguaína (39), Axixá do Tocantins (3), Cariri do Tocantins (5), Colinas do Tocantins (2), Darcinópolis (2), Fátima (1), Goiatins (1), Gurupi (4), Miranorte (1), Nova Olinda (16), Palmas (21), Paraíso do Tocantins (03), Ponte Alta do Tocantins (2), Porto Nacional (1), São Bento do Tocantins (1), São Miguel do Tocantins (5) e Tocantinópolis (1). A SES ainda informou no documento que Colinas do Tocantins teve a redução de quatro casos com relação ao último Boletim devido duplicidade de cadastro de novos pacientes.

Segundo a Secretaria Estadual, em consideração ao aumento recente de casos positivos “que tem demandado tempo excessivo para confirmação de residências junto aos municípios, o Estado prevê o preenchimento correto de informações nas plataformas por parte dos municípios, que devem ficar atentos aos dados cadastrados de pacientes, que serão os utilizados para consolidação dos boletins diários”, diz o documento.

O 59º Boletim Epidemiológico mostra ainda que foram diagnosticados cinco casos positivos do novo coronavírus para os estados de Minas Gerais, Maranhão e Pará.