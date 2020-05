A Prefeitura de Tocantinópolis confirmou em nota publicada em seu site, nesta quarta-feira, 13, que a morte do ex-vereador Almiro Aguiar da Silva, 59 anos, na manhã do dia anterior é a primeira por Covid-19 no município. Até o último boletim epidemiológico Tocantinópolis registrava 5 casos confirmados e nenhuma morte.

Agente de saúde pública Fundação Nacional de Saúde (Funasa) desde 19 de março de 1979, Miroca, como era conhecido, estava cedido para o município, onde exercia cargo comissionado no gabinete do chefe do Executivo e faleceu no Hospital Municipal José Sabóia. A vítima deixou viúva Helma Maria e três filhos.

A prefeitura também informou que a vítima chegou a presidir a Câmara Municipal durante o mandato eletivo e deixou um legado de determinação, coragem e luta. A nota também traz uma mensagem do prefeito Paulo Gomes (PSD) e a vice Eleny Araújo (PSDB) de solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

"Somente a compaixão divina poderá aliviar em todos nós, a imensa dor pela passagem de homem tão importante na construção da história de vida de sua família e da sua trajetória como pessoa simples, de bom coração ou como ser humano de incomparáveis virtudes”, encerra o texto.