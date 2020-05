Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Através da Secretaria Municipal da Saúde, a prefeitura de Araguaína confirmou nesta terça-feira, 12, as duas primeiras mortes em decorrência da Covid-19 na cidade. Foram dois idosos, de 79 e 83 anos, que sofriam de comorbidades, entre elas hipertensão, e estavam internados em uma unidade de tratamento intensivo (UTI).

Araguaína é a cidade tocantinense com o maior número de casos confirmados da doença e já soma 351 diagnósticos positivos. O Estado agora tem 16 óbitos registrados por conta da Covid-19. Segunda a secretaria de saúde do município, os dois idosos foram internados em estado avançado da doença em um hispital particular da cidade.

A pasta alerta para que as pessoas evitem viagens e só deixem suas casas apenas para atividades essenciais, pois essas são medidas para fazer com que o número de casos se estabilize e não venha a ter mais casos graves na cidade. A prefeitura também informou que 76 pessoas já se recuperaram da doença na cidade.