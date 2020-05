Ex-vereador em três ocasiões e vice-prefeito em outras duas, na cidade de Lizarda, Everaldo da Glória Torres, 52 anos, é a terceira pessoa a morrer de Covid-19 em Palmas. Com a família, ele havia trocado o interior pela capital após um AVC sofrido há cerca de cinco anos. O Tocantins chega ao 17º óbito pela doença.

De acordo com a prefeitura de Palmas, Torres estava internado desde o dia 10 em um hospital particular da capital. A esposa dele e um filho também têm diagnóstico confirmado para a doença. A mulher cumpre isolamento em casa enquanto o filho segue internado em hospital particular e tem quadro estável. A Prefeitura da Capital afirma que ele tinha “saúde fragilizada” porque era cadeirante e sofria epilepsia.

As sequelas do acidente vascular o levaram a deixar o cargo de vereador para o qual se elegeu em 2012, sua última eleição, pelo MDB, partido que estava filiado desde 10 de outubro de 2006. Ele recebeu homenagem da Câmara Municipal de Lizarda em 2018 durante sessões itinerantes do Legislativo.

Em nota publicada na conta no Facebook, a Prefeitura de Lizarda afirma lamentar profundamente o falecimento de Torres e manifesta solidariedade à família pela

perda irreparável. O município decretou três dias de luto em todas as repartições públicas.

Três mortes

A primeira ocorreu no da 14 de abril com o falecimento da assistente social da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Francisca Romana Chaves, de 47 anos, 27 dias após ter o diagnóstico confirmado em laboratório particular. A segunda é a do caminhoneiro de Palmas, Valdir Conceição Teles, 52 anos. Diabético, ele contraiu o coronavírus durante uma viagem ao Maranhão e faleceu dia 28 de abril no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Na mesma terça-feira em que registrou o terceiro óbito, a capital confirmou mais 16 casos da doença e chegou a 177 casos. É a segunda no Estado em casos oficiais, atrás de Araguaína, com 351. Segundo a Prefeitura, 50 estão recuperados, 119 estão isolados em casa e seis internados. Ao todo, a capital registra 2.679 pessoas notificadas com gripe das quais 1.014 estão descartadas para Covid-19.