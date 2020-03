Um dia após a liberação do comércio em Araguaína com restrições, o município divulgou a confirmação da primeira paciente infectada com o novo coronavírus, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira, 27.

De acordo com o comunicado a mulher está clinicamente bem, em isolamento domiciliar e acompanhada por profissionais da saúde. A cidade possui atualmente 32 casos suspeitos e 29 descartados.

No Estado, em boletim atualizado também nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que já existem nove confirmações de infecção por coronavírus, sendo oito em Palmas e o mais novo diagnóstico em Araguaína, Norte do Estado.

O Jornal do Tocantins conversou nesta quinta-feira com a primeira paciente diagnosticada com a doença Covid-19 no Estado, que relatou estar curada e, inclusive, já retornou ao convívio familiar após 14 dias de isolamento social. Leia entrevista completa coma advogada Kellen Pedreira aqui.

A SES informou que a partir de agora a população tocantinense pode se informar sobre os casos de pacientes com coronavírus e outras notícias relacionadas à doença através dessa plataforma.