Em boletim atualizado desta sexta-feira, 27, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que já existem nove confirmações de infecção por coronavírus, sendo oito em Palmas e o mais novo diagnóstico em Araguaína, Norte do Estado.

Segundo a Pasta, o novo caso é de uma mulher de 26 anos que esteve no litoral, em aeroportos de grande fluxo, como de São Paulo e Brasília, mas que segue em isolamento domiciliar. Conforme informado pela Prefeitura de Araguaína no início da noite, a paciente apresentou sintomas leves da doença.

Dos nove casos confirmados no Tocantins desde que a pandemia chegou ao Brasil, há cerca de um mês, dois deles estão hospitalizados e o restante está sendo acompanhado através de isolamento domiciliar, segundo preconiza o Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS). Todos são acompanhados pela Vigilância em Saúde.

Palmas

De acordo com boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas Covid-19) divulgado pela Prefeitura de Palmas nesta sexta-feira, 27, o município segue com oito casos confirmados e descarta 85.

A gestão também informou que o sistema REDCap do Ministério da Saúde está em migração para outro sistema (E-SUS VE) e, por isso, as notificações de casos investigados não estão inclusas neste último levantamento. Até a última atualização, feita no dia 25 de março, havia 33 casos em investigação.

O Jornal do Tocantins conversou nesta quinta-feira com a primeira paciente diagnosticada com a doença Covid-19 no Estado, que relatou estar curada e, inclusive, já retornou ao convívio familiar após 14 dias de isolamento social. Leia entrevista completa coma advogada Kellen Pedreira aqui.

A SES informou que a partir de agora a população tocantinense pode se informar sobre os casos de pacientes com coronavírus e outras notícias relacionadas à doença através da plataforma http://coronavirus.to.gov.br/.