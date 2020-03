As atividades comerciais em Araguaína passam a funcionar de forma mais flexível a partir desta quinta-feira, 26, conforme decreto publicado pelo prefeito Ronaldo Dimas, que atualiza o Decreto Municipal 208 do último dia 23 de março. Segundo o documento, estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes e food trucks podem funcionar desde que haja espaçamento de no mínimo dois metros entre as mesas e que cada uma comporte no máximo seis cadeiras. A venda e consumo de bebidas alcóolicas nesses ambientes e em lojas de conveniência e padarias, no entanto, está proibida.

Nas clínicas estéticas, salões de beleza e similares, o atendimento também volta a ocorrer, mas com a mesma orientação de se manter dois metros entre as cadeiras do local e com horários agendados, sendo permitida a permanência de apenas um cliente na fila de espera.

O decreto estabelece ainda que nesses estabelecimentos deve haver intensificação das ações de limpeza, disponibilização de álcool 70 graus INPM líquido ou gel aos funcionários e clientes e ainda adoção de mecanismos para manter os ambientes arejados.

As pessoas acima de 60 anos também estão inclusas nas providências e, além de precisarem trabalhar home office, ficam com mobilidade restrita dentro do município. O decreto entra em vigor nesta quinta-feira e vale até o próximo dia 5 de abril.