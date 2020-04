O policial militar, de 42 anos, diagnosticado com Covid-19 no último dia 11 está totalmente recuperado, conforme a Polícia Militar (PM). A informação divulgada nesta quarta-feira, 29, veio após a realização de dois novos testes pela Secretaria Municipal de Saúde do Cariri.

Conforme a PM, o policial de Cariri apresentou os sintomas da doença e a força policial determinou seu isolamento domiciliar, além de realizar acompanhamento médico, psicológico e assistencial. Na data, também haviam sido isolados seis militares que tiveram contato com o suspeito. O destacamento viatura, armamentos e equipamentos passaram por uma desinfecção.

Os colegas de serviço do policial militar após cumprir a quarentena também foram liberados pela Secretaria Municipal de Saúde e já estão hábitos para o serviço. Após o anúncio do caso de Cariri, a PM desminto um suposto caso de Covid-19 em um policial militar de Talismã após estar a serviço em Figueirópolis.

Casos

Até a última terça-feira, 28, o Tocantins tinha 17 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, são 116 confirmações e dois óbitos, entretanto, nesta quarta-feira, 29, o terceiro óbito e o primeiro no Hospital Geral de Palma (HGP) foi confirmado.