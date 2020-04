O município de Araguaína viu os casos confirmados de Covid-19 passaram de 29 para 46 (71%) em 24 horas enquanto a capital os casos subiram 30% - de 37 para 48 e foram os dados responsáveis por fazer o Tocantins ultrapassar a barreira dos 100 infectados.

Ao todo, são 116 confirmações, 37 delas nesta terça-feira, 28 no Tocantins, que segue contabilizando apenas 2 óbitos, 17 casos recuperados, 91 em isolamento domiciliar. O número de internações em hospitais públicos dobrou, de 2 para 4 pessoas. Há ainda mais 2 internados em hospital privado.

O número de cidades tocantinenses com presença de Covid-19 subiu para 15 após as confirmações de Wanderlândia e Porto Nacional, com um caso cada. Esse é o principal aspecto do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde que trouxe mais 4 casos para Guaraí e 2 para Couto Magalhães, na divisa com o Pará.

Segundo o boletim 33 das testagens confirmadas na terça são do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) e 5 foram de testes rápidos. Os testes rápidos confirmaram em Palmas a infecção em uma bebê de 5 anos, de uma mulher com 40 anos e de um homem de 51 anos. Os outros dois são de Porto

Nacional, que registrou seu primeiro caso, uma mulher de 50 anos e o quinto em São Miguel, um homem de 31 anos.

Tipologia

O recorde de 18 casos em um só dia em Araguaína, segundo o gênero apontado no boletim, são 9 do sexo masculino com idades de 39, 13, 22, 17, 11, 39, 49, 49, 64 anos. As oito confirmações do sexo feminino têm idades de 51, 22, 30, 44, 31, 65, 35, 41 anos.

Na capital, os 4 casos do sexo masculino têm 27, 26, 52 e 68 anos e mais quatro casos do sexo feminino, 43, 36, 55 e 48 anos.

Há 2 casos do sexo masculino de 40 e 41 anos em Couto Magalhães, três casos do sexo feminino com idade 63, 87, 75 anos e um do sexo masculino, com 11 anos, em Guaraí.Já em Wanderlândia, que teve o primeiro caso registrado, é do sexo feminino com 27 anos

Houve ainda uma testagem confirmada no Lacen para um caminhoneiro de 39 anos morador de Franco da Rocha (SP).