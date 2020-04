A Polícia Militar do Tocantins (PM) informou que o paciente de 42 anos, morador de Cariri do Tocantins a 256 km de Palmas, diagnosticado com Covid-19 no último sábado, 11, é um policial militar. Ele mora no município, mas atua na cidade de Figueirópolis.

Com a descoberta do caso, a PM explicou que o paciente está isolado em casa e sendo acompanhado pela equipe médica e serviço social do 4º Batalhão da PM de Gurupi, região Sul do Estado. Além disso, seis policiais do destacamento estão em isolamento domiciliar e está sendo feita a desinfecção do destacamento, viatura, armamentos e equipamentos.

Conforme nota da PM, o comando do 4º BPM também providenciou o remanejamento de outros policiais para a cidade e destacou que a Instituição “tem se preparado desde o início da pandemia para o enfrentamento das situações que dela venham surgir”. A assessoria finaliza a nota ressaltando que a PM “manterá inalterado o policiamento ostensivo e preventivo em todo estado garantindo a segurança do cidadão tocantinense”.