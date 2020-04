A rede pública de saúde do Tocantins registra a primeira morte por Covid-19 em suas dependências e a terceira decorrente da doença no Estado. Um paciente de 52 anos faleceu na área de cuidados intensivos do Hospital Geral de Palmas (HGP). Segundo o relato de um sobrinho da vítima, trata-se de um homem com 52 anos, casado, e com duas filhas.

"Ele deu entrada na UPA norte anteontem e foi encaminhado ao HGP com dificuldade respiratória. Ontem os níveis de oxigênio no sangue baixaram muito e ele precisou ser entubado, porém após o procedimento ele teve uma parada cardíaca e não resistiu", afirma o sobrinho, Cássio Teles.

Valdir Conceição Teles era motorista e provavelmente contraiu o coronavírus durante uma viagem ao Maranhão. Há cerda de 8 dias sentiu os primeiros sintomas, mas julgou se tratar de alguma comida que não lhe fizera bem. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, ele era diabético e chegou ao HGP na noite de domingo.

Outras duas mortes já ocorreram no Tocantins, mas nenhuma havia sido na rede pública.

A primeira ocorreu no da 14 de abril com o falecimento da assistente social da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Francisca Romana Chaves, de 47 anos, 27 dias após ter o diagnóstico confirmado em laboratório particular. A segunda morte foi o empresário de Paraíso Erlim de Andrade, de 68 anos, conhecido como Caju, faleceu à zero hora de segunda-feira,20 no hospital Anis Rassi, em Goiânia.

Nota da SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) lamenta o falecimento do terceiro tocantinense por Covid-19. O caminhoneiro Valdir Conceição Teles, 52 anos, diabético, havia viajado recentemente ao Maranhão e foi internado no último domingo, 26, no Hospital Geral de Palmas (HGP). No último Boletim divulgado pela SES, o paciente foi um dos novos confirmados com Covid-19. Aos familiares, colegas de trabalho e a todos os amigos de Valdir, os mais sinceros pêsames. Mais informações serão divulgadas no boletim de acompanhamento desta quarta, 29.