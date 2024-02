O motorista de uma carreta morreu em um acidente na TO 335, após a ponte sobre o Rio Javari, na madrugada deste sábado, 17, registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) às 2h37, quando recebeu informações de um tombamento com a vítima presa na carroceria do veículo.

Segundo os militares, a carreta estava a cerca de 15 metros da margem da rodovia, sentido cidade de Couto Magalhães e a cabine estava submersa em um local alagado. Os militares tentaram encontrar a vítima em mergulhos, mas disseram que a água estava suja e com lama.



Um guincho precisou ser chamado para tirar a parte do caminhão que estava coberto pelas águas para que os bombeiros pudessem retirar o corpo da vítima.

A reportagem do Jornal do Tocantins entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para saber mais informações sobre a vítima e as investigações sobre o acidente e aguarda retorno.