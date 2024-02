Redação Jornal do Tocantins

Na sexta-feira, 16, por volta das 22h05, uma colisão entre dois caminhões resultou em um incêndio na rodovia TO-040, no trecho que liga Dianópolis a Novo jardim, região sudeste do estado.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), um condutor de 56 anos, teve ferimentos graves. A vítima, que sofreu Traumatismo Cranioencefálico e múltiplas fraturas nos membros superiores, foi atendida por um enfermeiro que passava pelo local.

Após os cuidados médicos, a vítima foi transferida para o Hospital Regional de Dianópolis.

Os bombeiros realizaram o combate ao incêndio e as chamas foram extintas.

Após o resgate e a extinção do incêndio, as equipes limparam a pista, utilizando serragem para absorver possíveis resíduos de combustível.

Os bombeiros também auxiliaram na sinalização dos veículos envolvidos, que permaneceram no acostamento da via. A Polícia Militar (PM) assumiu o controle do tráfego.

O JTo aguarda mais informações sobre o acidente da PM.