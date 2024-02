O único sobrevivente do acidente entre duas carretas ocorrido no dia 4 de janeiro recebeu alta do Hospital Geral de Palmas (HGP) no dia 3 de fevereiro. A vítima é o motorista identificado pelas iniciais A.S.S, 50 anos. A informação foi confirmada ao Jornal do Tocantins pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A batida entre duas carretas ocorreu no km 32 da TO-050, trecho que liga Palmas e Porto Nacional. Ademilton do Nascimento Davi, 38 anos, natural de Barra do Garça (MT), estava como passageiro no caminhão munck, de cor branca, e morreu no local.

No mesmo caminhão estava o motorista Edmilson da Silva, 41 anos, que teve múltiplas fraturas e ficou em estado de choque. Ele morreu dia 5 no HGP.

No caminhão baú, de cor vermelha, estava o motorista A.S.S, que teve fraturas e foi socorrido consciente. Este, recebeu alta hospitalar após ficar sob os cuidados da equipe multiprofissional do HGP durante 30 dias.