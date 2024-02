As sete vítimas do acidente, que estavam no Hospital Regional de Miracema, tiveram alta hospitalar, segundo confirmado em nota pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta segunda-feira, 12. Os feridos são do acidente ocorrido no trecho da TO-445, entre Lajeado e Miracema, na manhã da última sexta-feira, 9,

Entre as vítimas, está um motorista que, segundo a Polícia Militar, “não atentou-se à sinalização da via, vindo a perder o controle do veículo e atingir sete veículos”. O motorista ficou em estado de choque e precisou ser acompanhado por psicólogos.

Acidente e mortes

O trecho onde ocorreu um grave acidente que matou duas pessoas e deixou sete feridos, na TO-445, entre Lajeado e Miracema foi totalmente liberado por volta das 22h10 de sexta-feira, 9. Nesta segunda-feira, 12, o buraco abriu novamente e as equipes tiveram que fazer um novo reparo, informou a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto).

A 10ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Miracema registrou o acidente como lesão corporal culposa e homicídio culposo, ambos na direção de veículo automotor, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A pasta informou, ainda no sábado, 10, que o motorista do caminhão envolvido no acidente foi encaminhado ao Hospital Regional de Miracema e que a Polícia Civil acompanha os “trâmites de alta hospitalar para que ele possa ser ouvido”, além de requisitar exames periciais no local do acidente.

Os corpos de Vinicius Carvalho Alves e João Batista Vilarins de Brito estão no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas onde passam por exame de necropsia para serem liberados aos familiares.

João Batista de Brito era servidor da Ageto em Paraíso do Tocantins, e Vinícius Carvalho Alves, funcionário da empresa terceirizada AFS. A Ageto lamentou o ocorrido nas redes sociais.

Como ocorreu

Parte da cabeceira de uma ponte na TO-445 entre Lajeado e Miracema, cedeu na sexta-feira, 9, devido ao volume de água da chuva. Equipes da Ageto se deslocaram até o trecho para realizar reparos e sinalização.

Segundo a Polícia Militar, enquanto a equipe realizava os reparos, um caminhão, que não se atentou à sinalização, perdeu o controle e bateu em sete veículos que estavam parados na rodovia.

O acidente matou o servidor da Ageto João Batista, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital onde teve parada cardíaca; e o funcionário Vinicius Alves. Outras seis pessoas ficaram feridas.