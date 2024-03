Neste domingo, 3, 15.708 candidatos farão as provas objetivas e discursivas do concurso do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que oferta 54 vagas para nível superior e médio, mais cadastro de reserva. As provas serão aplicadas em Palmas.

Os candidatos podem consultar os locais de prova por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do concurso.

Segundo o edital, as provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 minutos, e serão aplicadas às 8h (horário local).

Já as provas objetivas e discursiva para os cargos de nível médio serão aplicadas às 15h (horário local) e terão a duração de 4 horas e 30 minutos.

Confira o que levar

De acordo com o edital, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Além de comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Conforme o cronograma, a consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas poderá ser realizada das 19h de terça-feira, 5, até às 18h de quinta-feira, 7.

A publicação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas está prevista para a sexta-feira, 8.

A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, de resultado provisório na prova discursiva e de convocação para a investigação social e funcional ocorrerá no dia 26 de março.

Concorrência

O cargo com maior número de inscritos é o de Assistente Administrativo, de nível médio, com 9.705 concorrentes para o total de 20 vagas de provimento imediato.

Neste quantitativo global, estão incluídos os candidatos da ampla concorrência e os que se inscreveram para as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.

O segundo maior quantitativo de inscritos é para a área de Pedagogia (1.057 candidatos para o total de 1 vaga), seguido pela área de Psicologia (500 candidatos para o total de 2 vagas).

A concorrência pode ser acessada aqui.