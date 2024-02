Redação Jornal do Tocantins

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos (Cebraspe), banca organizadora do 6º Concurso para Servidor do Ministério Público do Tocantins (MPTO), divulgou, na sexta-feira, 23, a quantidade de inscritos para o certame, que oferece 54 vagas para nível superior e médio, além de cadastro de reserva. O número total de candidatos é de 15.708.

O cargo com maior número de inscritos é o de Assistente Administrativo, de nível médio, com 9.705 concorrentes para o total de 20 vagas de provimento imediato.

Neste quantitativo global, estão incluídos os candidatos da ampla concorrência e os que se inscreveram para as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.

O segundo maior quantitativo de inscritos é para a área de Pedagogia (1.057 candidatos para o total de 1 vaga), seguido pela área de Psicologia (500 candidatos para o total de 2 vagas).

A concorrência pode ser acessada aqui

Locais de prova

As provas serão aplicadas no dia 3 de março, em Palmas, no período da manhã para os cargos de nível superior e à tarde para os cargos de nível médio.

Para os cargos de nível superior, as provas terão a duração de 4h30 e começarão às 8 horas (horário local). Para os cargos de nível médio, as provas serão aplicadas à tarde, às 15h, e os candidatos também terão 4h30 para responder às questões.

Para conferir o local de prova, o candidato precisa acessar de forma individual, utilizando o número do CPF. Acesse aqui e confira.