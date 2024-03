Redação Jornal do Tocantins

As inscrições para o concurso público que oferta cerca de 3,2 mil vagas na saúde municipal de Palmas, que encerrava nesta sexta-feira, 1º de março, está prorrogado e deu prazo de mais um dia para os candidatos se inscreverem. O sistema receberá inscrições até às 20h deste sábado, 2. Conforme a prefeitura, uma "instabilidade" no site das inscrições motivou a prorrogação.

O certame é organizado pelo Instituto Vinte de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia e executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estratégico da Universidade Federal do Tocantins, responsável pelo portal eletrônico disponibilizado para as inscrições.

Segundo a prefeitura, mesmo com a prorrogação das inscrições, os demais prazos seguem inalterados. Entre eles, está o vencimento do prazo para pagamento do boleto de inscrição, que ocorre na próxima segunda-feira, 4. O valor é de R$ 140,00 para nível médio e R$ 190,00 para nível superior.

Cargos

Ao todo são ofertadas 3.244 vagas, distribuídas entre 927 de posse imediata e 2.317 para formação de cadastro de reserva. Entre os cargos de nível médio estão: agente comunitário, técnico em saúde, agentes de vigilância sanitária, assistente de serviços em saúde, protético dentário, auxiliar dentário, técnico em enfermagem e técnico em laboratório.

Para os cargos de nível superior há vagas para assistente social, biólogo, biomédico, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e inspetor sanitário em várias áreas.

O edital traz ainda um cargo de analista em saúde para profissionais médicos de diversas especialidades como dermatologia, cardiologia, ginecologia, pediatra, psiquiatra e outros.

Ainda conforme o edital, há vagas para veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, e terapeuta ocupacional.