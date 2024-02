A Prefeitura de Palmas divulgou nesta quarta-feira, 28, que o concurso para o quadro geral de servidores chegou ao total de 21.216 inscritos para os cargos de nível médio e nível superior. Cerca de 5,6 mil inscritos (26,5% do total) tiveram pedido de isenção na taxa de inscrição deferido.

Conforme o município, do total de inscritos, 11.634 se candidataram às vagas de nível médio e 9.582 para cargos de nível superior. Entre os isentos da taxa de inscrição, 3.762 são candidatos do nível médio e 1.868 são inscritos para nível superior.

São ofertadas 173 vagas para posse imediata e 496 vagas para formação de cadastro de reserva, distribuídas em nível médio e superior. A remuneração inicial para os cargos vão de R$ R$ 1.711,09 a R$ 5.457,85.

O concurso será composto por provas de conhecimento (objetivas), para todos os cargos, com 40 questões, no formato de múltipla escolha. A aplicação das provas para todos os cargos de nível médio ocorrerá durante a manhã, com o fechamento dos portões às 8h, e horário de início às 8h10min.

Para os cargos de nível superior, a aplicação das provas ocorrerá no período da tarde. O fechamento dos portões será às 15h e o horário de início às 15h10min. As provas terão quatro horas de duração. O resultado provisório está previsto para ser divulgado no dia 10 de maio, e a homologação do resultado final para dia 29 do mesmo mês.