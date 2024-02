As inscrições para o concurso público do quadro da saúde da Prefeitura de Palmas começam às 9h desta segunda-feira, 5. De acordo com o edital, são ofertadas 927 vagas para posse imediata e 2.317 vagas para cadastro de reserva. Há cargos para nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.711,09 e R$ 5.084,05.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE), banca responsável pelo concurso, até o dia 1º de março.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 28 de abril e o resultado final será divulgado junho deste ano. O valor da taxa custa R$ 140 para cargos de nível médio e R$ 190 para superior.

Cargos

Entre os cargos de nível médio estão: agente comunitário, técnico em saúde, agentes de vigilância sanitária, assistente de serviços em saúde, protético dentário, auxiliar dentário, técnico em enfermagem e técnico em laboratório.

Para os cargos de nível superior há vagas para assistente social, biólogo, biomédico, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e inspetor sanitário em várias áreas.

O edital traz ainda um cargo de analista em saúde para profissionais médicos de diversas especialidades como dermatologia, cardiologia, ginecologia, pediatra, psiquiatra e outros.

Ainda conforme o edital, há vagas para veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, e terapeuta ocupacional.