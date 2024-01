O Governo Federal divulgou ontem, por meio da Secretaria da Comunicação Social, a previsão de publicar nesta quarta-feira, 10, os editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Conforme informação publicada no site da secretaria, os editais reunirão 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 217 cidades, entre elas Palmas, Araguaína e Gurupi. De acordo com o governo, as inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro. Uma única inscrição valerá para selecionar os candidatos para mais de um órgão. Os aprovados deverão ser convocados para a posse em 5 de agosto.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é o organizador do certame e a Fundação Cesgranrio é a responsável pela aplicação das provas. Segundo o governo, o modelo é inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio, que já esteve em 1.727 municípios com cerca de 5,1 milhões de inscritos.

Entre as oportunidades estão 220 vagas destinadas ao Ministério da Saúde, 35 postos para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 742 vagas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e 502 para Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A lista completa das oportunidades pode ser consultada no site do Governo Federal.

A relação completa com as vagas e órgãos de oferta pode ser acessada no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.