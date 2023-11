A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) publicou nesta segunda-feira, 27, os editais de abertura para o concurso público com 102 vagas para os cargos de policial legislativo II, técnico legislativo e analista legislativo e 5 vagas para o cargo de procurador jurídico .

Os documentos foram publicados no site da Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pelo concurso. Os salários variam entre 3.847,65 e R$ 32.228,69, a depender do cargo.

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 4, e seguem até 18 de janeiro de 2024, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleto.

Conforme os editais, o valor da taxa de inscrição será de R$ 80 para nível médio e de R$ 125 para nível superior. Para cargo de procurador jurídico o valor da taxa de inscrição será de R$ 215.

A isenção poderá ser solicitada a partir das 16h da próxima segunda-feira, 4, e segue até às 16h de quarta-feira, 6.

As provas serão realizadas nas cidades de Palmas, Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Tocantinópolis.

Para os cargos de nível médio, a prova objetiva será realizada no dia 14 de abril de 2024, das 8h às 12h. Para os cargos de nível superior, a prova objetiva para todos os cargos/áreas de atuação e a prova de redação destinada apenas para as áreas de revisão, jornalismo e técnico jurídico do cargo de analista legislativo, serão realizadas também no dia 14 de abril, das 14h às 19h.

Ainda segundo o edital, para o cargo de procurador jurídico, a prova objetiva será aplicada no dia 13 de abril de 2024, das 13h às 18h, e no dia 14 de abril, das 8h às 12h, será aplicada a prova discursiva.