Redação Jornal do Tocantins

A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) informou ao JTo na segunda-feira, 12, que está ciente do buraco que está se abrindo na TO-335, entre Colinas e Couto Magalhães, na cabeceira da ponte sobre o Rio Cunhas.

"Informa também que já notificou a empresa responsável pelo trecho para que o local seja sinalizado e também recuperada as condições da pista, restabelecendo a segurança no tráfego".

Nesta terça-feira, 13, a Ageto infromou ainda que o local já foi devidamente sinalizado.

Nas redes sociais, a população se mostra preocupada com a segurança no local. "Se não arrumar vai só piorar pois já tá criando uma cratera! Tá muito perigoso se um motociclista cair nesse buraco dependendo da velocidade morre na hora! Alguém tem que tomar uma atitude".

Na manhã da última sexta-feira, 9, um grave acidente foi registrado na TO-445 entre Miracema e Lajeado, na região central do estado. O engavetamento envolveu sete veículos e ocorreu em cima da ponte sobre o ribeirão Landi.

Dois homens que trabalhavam para tapar uma cratera na rodovia morreram e sete pessoas ficaram feridas. As vítimas do acidente já receberam alta e as equipes da Ageto retornaram na tarde de segunda-feira, 12, à ponte para realizar outro reparo.