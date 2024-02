Na manhã desta sexta-feira, 9, ao meio dia, um acidente na rodovia TO-445, no trecho entre Lajeado e Miracema do Tocantins, a cerca de 70 km de Palmas, matou o funcionário de uma empresa terceirizada que fazia o reparo da via onde uma cratera se abrir na cabeceira da ponte sobre o Ribeirão Landi, no início da manhã, devido ao volume das chuvas.

Segundo a Polícia Militar, o trecho estava parcialmente interditado e operava em sistema de meia pista quando o engavetamento entre sete veículos aconteceu e deixou oito vítimas feridas e o funcionário morto.

O acidente aconteceu durante o trabalho de recuperação da pista por empresa contratada pela Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), para recuperar o trecho, conforme divulgou a corporação, quando um caminhão iniciou as batidas ao perder o controle próximo ao local sinalizado.

Os feridos foram conduzidos para hospital em Miracema por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou a PM.

A pista continua totalmente interditada, sem previsão de liberação até o momento, pois os veículos estão atravessados na via, destacou a polícia ao orientar para que motoristas que desejem se deslocar ao norte do estado utilizem o trajeto via Paraíso do Tocantins.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a batida envolveu uma carreta bitrem com grãos, um caminhão caçamba, um caminhão baú, dois carros de passeio e duas caminhonetes.

A reportagem do Jornal do Tocantins entrou em contato com a Ageto para saber mais informações sobre o funcionário da empresa terceirizada que morreu e a assessoria de comunicação informou que apura se houve outra morte de um dos feridos.