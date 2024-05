A 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) conta com exposição de animais durante os quatros dias do evento, além de palestras sobre pastagens, genética, nutrição e sanidade animal até este sábado (18).

O JTo esteve na feira e conversou com os criadores dos animais expostos, que compartilharam suas experiências e perspectivas em fechar bons negócios no evento.

Um dos pontos de destaque na Agrotins é a apresentação de animais de alta genética. José Luiz, proprietário do rebanho da Nelore Jal, explicou como técnicas avançadas, a exemplo da transferência de embriões, permitem melhorar rapidamente o rebanho, que produzem animais de qualidade superior.

“Nós trouxemos três bezerras de 14 meses que a gente usa como doadora. Antes dela parir, como são animais de muita genética, colocamos os embriões numa barriga de aluguel. Uma vaca que poderia parir um bezerro por ano, pode dar de 20 a 30 bezerros”, contou.

Com 11 machos e cinco fêmeas, José relatou que já venderam 11 animais em seus estandes. “O intuito nem é só vender, mas trazer conhecimento. Hoje nós temos o nosso estande todos os dias palestras sobre pastagens, genética, nutrição e sanidade animal”.

Com fazendas localizadas em Araguaçu, no sudoeste do estado, e em Lagoa da Confusão, José contou que a criação começou há trinta anos em São Paulo (SP) e há quatorze concentraram seus esforços no Tocantins. “Vendemos todas as fazendas de São Paulo e compramos no Tocantins, toda família se mudou para cá”, finalizou.

Herança dos Tropeiros

"Eu sou bisneto de tropeiros!", o fazendeiro Antônio José, do município de Caseara, região centro-oeste do estado, declarou com orgulho sobre a criação de cavalos em sua fazenda localizada a 300km da capital.

“Minha família sempre cresceu na fazenda cuidando de cavalos, e passo isso para os meus filhos também”, contou.

O fazendeiro explicou que levou 10 cavalos para a feira, e que no estado, há poucos criadores desse animal. “É baixa a criação no estado, participo da feira desde a primeira edição e é sempre pequena a quantidade de cavalos”, relatou.

As expectativas estão altas este ano, conforme relatou Antônio, principalmente devido ao fato de que, em anos anteriores, a feira era realizada sob chuvas frequentes.

"Já enfrentamos anos debaixo de chuva, hoje é motivo de grande satisfação podermos ter este clima quente", concluiu.

Preparação e diversidade de Preços

A preparação dos animais para a feira é um processo minucioso, que envolve cuidados veterinários e logísticos, conforme explicou Carmelio Alcantara, fazendeiro com propriedades em Porto Nacional e São João do Araguaia, ele afirmou que para cuidar das cabras expostas são meses de preparo.

“Frequento a feira desde 2008, e o trabalho sempre é o mesmo, temos que levar para o veterinário, esperar resultados, cuidar da alimentação e do peso, escovar pelo, cuidar das patas, envolve muitos meses antes da própria feira começar”, contou.

Na exposição, os valores variam de acordo com a qualidade e o potencial genético dos animais, desde mais acessíveis até exemplares de alto valor.

Segundo Carmelio, os valores variam de R$ 1,5 mil a R$ 20 mil na feira. “Eu trouxe 22 animais e, aqui, quando a gente não vende, a gente mostra, o pessoal está sempre lembrando onde é que nós estamos”, finalizou.

O veterinário responsável pelo gado de Marianópolis, na região central do estado, Juninho Perozin, compartilhou detalhes sobre os animais que trouxe para a feira. "São totalmente de pasto, recebendo apenas suplementação mineral e pasto. São exemplares totalmente rústicos", explicou.

Quando questionado sobre a preparação dos animais para o evento, Juninho respondeu que já possuem registro definitivo de acordo com a associação à qual pertencem. “Estão na idade sexual apropriada e possuem todos os hábitos para o trabalho", contou.

Quanto ao processo de venda, ele detalhou que segue um valor fixo, que varia de R$ 15 a R$ 20 mil. Embora Juninho tenha cinco animais em exposição, ele destacou seu foco no nelore, enquanto há diversos outros expositores presentes na feira, cada um com uma variedade de raças diferentes.

Agrotins 2024

A 24ª edição da Agrotins teve sua abertura oficial nesta quarta-feira (15), com a presença de autoridades, representantes de órgãos públicos e líderes do setor empresarial do agronegócio.

O evento é sediado no Parque Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, na capital, na saída para a cidade de Porto Nacional. O governo do estado espera movimentar R$ 3 bilhões em negócios este ano, com a previsão de 200 mil visitantes até este sábado (18).

Com uma área de 500 mil m² e aproximadamente 950 expositores, a feira é resultado da colaboração entre o governo do Tocantins, empresas do setor agropecuário, instituições públicas e privadas de pesquisa e educação.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes