Economia Agrotins terá estande de pedras preciosas; Veja a programação das palestras do Pavilhão da Mineração O especialista em mineração explicou JTo sobre as coleções de rochas e minerais apresentadas

A 24ª feira voltada ao agronegócio, terá apresentações de estandes de pedras preciosas durante os quatros dias do evento. As vitrines terão rochas e minerais expostos. Além de palestras e apresentação de tecnologias da área da mineração O pavilhão da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto) estará com uma programação até o dia 18 de maio, na Fei...