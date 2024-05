Vida Urbana Força do agro na economia tocantinense é enaltecida na abertura oficial da 24ª edição da Agrotins Feira prevê movimentar R$ 3 bilhões em negócios e conta com aproximadamente com 950 expositores no Parque Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas

A 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) teve sua abertura oficial nesta quarta-feira (15), com a presença de autoridades, representantes de órgãos públicos e líderes do setor empresarial do agronegócio. Durante a cerimônia, o Governador destacou a transformação da Agrotins, e mencionou a abertura para o lago e os trabalhos de pav...