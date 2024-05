A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã desta segunda-feira (6), em Novo Acordo, um homem de 33 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no ano passado, no município de Santa Tereza do Tocantins, o suspeito teria beijado e acariciado as partes íntimas da vítima.

Ainda de acordo com a PC, a prisão realizada por policiais civis da 80ª Delegacia de Polícia de Novo Acordo, com o auxílio de policiais civis da regional de Porto Nacional, ocorreu mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva aberto contra o suspeito.

“Iniciamos as investigações tão logo fomos informados sobre o crime e após ter ciência de que estávamos investigando o caso, o suspeito ainda ofereceu dinheiro à família para que esquecessem o assunto”, destacou o delegado Fabrício Piassi, por meio da assessoria.

O suspeito foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, para os exames e em seguida, será encaminhado para a Unidade Penal de Palmas.