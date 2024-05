Magazine Humberto e Ronaldo, Di Paullo e Paulino e Dorgival Dantas se apresentam na abertura da Agrotins Show será nesta quinta-feira (9), no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, no Jardim Aureny II, em Palmas

A 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins(Agrotins 2024)contará com a apresentação de artistas nacionais nos shows de abertura. O evento será realizado nesta quinta-feira (9), às 19 horas, no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, no Jardim Aureny II, em Palmas. A entrada é gratuita. Entre as atrações estão Di Paulo e Paulino, Dorgival Dantas...