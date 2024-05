Vida Urbana Oficina de criatividade sonora está com inscrições abertas; veja detalhes Interessados poderão se inscrever até sexta-feira (10) por meio de formulário online

Estão abertas as inscrições para participação na Oficina de Criatividade Sonora (Ocris). O projeto é contemplado na Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022), por meio do edital Artes Tocantins 2023, lançado pelo Governo do Tocantins. Leia também: Palmas tem pontos de coletas para doações de mantimentos que serão enviados ao Rio Grande do Sul Eleições 2024: prazo para regularização eleitoral termina na próxima quarta-feira De acordo com a S...