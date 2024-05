Vida Urbana Solidariedade em tempos difíceis: cartório se transforma em ponto de apoio para doações A iniciativa partiu da titular do estabelecimento que receberá doações até esta sexta-feira (10), na capital

Em um gesto de solidariedade, o cartório Sagramor, localizado na quadra 104 norte da capital, se tornou um ponto de coleta para doações destinadas a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade devido às fortes enchentes no Rio Grande do Sul (RS). A iniciativa partiu da titular do estabelecimento, Sagramor Angela Piccoli, que comovida com a situação decidi...