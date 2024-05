Vida Urbana Governo do Tocantins faz campanha de arrecadação às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Estado informou que a expectativa é que nesta terça-feira (7) parte da campanha já esteja no ar, nos sites de notícias

O Governo do Tocantins se reuniu com representantes dos meios de comunicação do estado para alinhar a divulgação da campanha estadual que vai arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria da Comunicação (Secom), a iniciativa faz parte da ação “Tocantins pelo Rio Grande do Sul”, para ajudar as vítimas das chuvas. Leia também: ...