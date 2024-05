Vida Urbana Bombeiros do Tocantins chegam ao Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates de vítimas das chuvas Equipe estará completa na quarta-feira (8) quando os demais integrantes chegarão com duas caminhonetes e dois jet-skis

Parte da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) já está em solo gaúcho para prestar apoio às vítimas das chuvas. Quatro bombeiros partiram de avião na tarde de domingo (5) com destino a Canoas. A cidade está localizada a cerca de dez minutos de Porto Alegre, mas devido aos diversos desvios causados pelo alagamento de várias rodovias de acesso à capi...