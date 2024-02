Uma das vítimas do acidente que envolveu sete veículos nas TO-445 fazia parte do quadro de servidores do estado há mais de 20 anos. João Batista Vilarins de Brito era concursado desde o ano 2000. Também morreu na batida Vinícius Carvalho Alves, de 32 anos , funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços na via junto com a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto).

A colisão aconteceu na manhã de sexta-feira, 9, enquanto as equipes trabalhavam na recuperação do trecho entre Miracema e Lajeado. Uma cratera se abriu na cabeceira da ponte sobre o córrego Landi, na rodovia estadual. O aterro cedeu e causou o buraco na via.

João Batista entrou na Ageto em abril de 2000 e estava lotado na coordenação de residência rodoviária de Paraíso do Tocantins. Ele chegou a ser socorrido após uma carreta atingir os veículos que estavam parados na ponte. Mas no hospital João sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, informou a pasta.

Nas redes sociais, a Agência de Transportes publicou uma nota de pesar lamentando as mortes no grave acidente.



Engavetamento

De acordo com a Polícia Militar (PM), a via estava sinalizada e uma carreta não teria percebido que havia obras na pista. O condutor não conseguiu frear e acabou atingindo outros sete veículos que estavam parados na ponte. Além das duas mortes, sete pessoas ficaram feridas.

Os veículos que se envolveram no engavetamento são dois carros de passeio, um caminhão baú, duas caminhonetes, um caminhão da Ageto e a carreta que teria causado o acidente.

Pessoas que estavam no local relataram à TV Anhanguera que não havia sinalização informando o reparo na pista. Mas o advogado da empresa, Matheus Freire, negou a versão. "A sinalização existiu, tanto é que tinha outros carros parados", afirmou à reportagem.