Redação Jornal do Tocantins

Um veículo de passeio com cinco pessoas capotou na manhã desta sexta-feira, 9, na rodovia TO-010, a aproximadamente 2 quilômetros da cidade de Araguatins, no extremo norte do estado.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), somente o automóvel de passeio se envolveu no acidente. As vítimas foram identificadas como H.M. dos S., de 30 anos, H.P., de 25, M.E.P., de 15, e a criança E.E.P., de 5 anos.

As imagens divulgadas pela corporação mostram o veículo, um Renault Logan, de cor prata, fora da pista, com vítimas fora do veículo, enquanto bombeiros realizavam o resgate dos feridos.

O CBMTO informou que "as vítimas, entre elas uma criança de cinco anos, sofreram ferimentos de profundidade superficial e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Araguatins".

Aos socorristas, o condutor do veículo informou ter perdido a direção do veículo após passar por um buraco na rodovia. Uma ambulância do Hospital Municipal de Araguatins deslocou até o local da ocorrência para oferecer apoio.