Um acidente na TO-080, entre as cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins, deixou um idoso de 62 anos morto e três pessoas feridas no início da tarde deste sábado, 10. Testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que um veículo deslizou sobre água na pista e ocasionou a batida entre outros dois carros.

Conforme o CBM, uma equipe resgatou o idoso, identificado como João Coelho de Oliveira, que dirigia um dos carros e que ficou preso nas ferragens após a batida. Ele saiu com vida para o hospital com suspeita de fraturas pelo corpo, mas, conforme a Polícia Militar (PM), a vítima morreu no hospital.

As pessoas que ficaram feridas foram uma mulher de 54 anos que estava no mesmo carro da vítima fatal, um Toyota Ccross XRE 20, e no outro veículo um condutor de 31 anos e uma passageira de 27 que estavam dentro de uma caminhonete Toyota Hilux, segundo informações da PM e do CBM.

Os militares informaram que o casal do veículo que deslizou sobre água na pista não sofreram lesões. Eles estavam em um Volkswagen Golf.