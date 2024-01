O servente de pedreiro Gleisson Bernardo da Silva, de 19 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sinai, desde o último domingo, 14. O jovem precisou passar por cirurgia no pulmão após ser esfaqueado no Assentamento Prata, na região sul de Palmas, na noite do último sábado , 13.

A mãe do jovem, Glauciane Pereira da Silva, de 35 anos, contou ao JTo nesta quarta-feira, 17, que seu filho levou cinco facadas na cabeça, no pescoço e nas costas. Ela conta que o crime ocorreu por volta das 19 horas, quando o filho caminhava pela rua para ir até a casa de um vizinho amigo.

Segundo Glauciane, o homem também é vizinho, e tem o costume de ingerir bebida alcoólica e procurar confusão pela rua. "Quando isso ocorre, ele faz confusão com todos que passam. Neste dia ele saiu com uma faca dizendo: hoje eu mato um".

Dia do crime

O jovem acabou esfaqueado ao cruzar a rua com o suspeito. Glauciane afirmou que os dois já tiveram uma desavença. "Uma vez meu filho interferiu em uma briga que ele (suspeito)agredia a mãe. Aí eles brigaram porque meu filho tentou contê-lo”.

No dia do crime, Gleisson foi levado por um vizinho à Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA), e em seguida, transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP), para a sala vermelha, e depois para a UTI. Hoje ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sinai.

Prisão do suspeito

A mãe relata ainda que a polícia conseguiu prender o suspeito no mesmo dia, em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que esteve no local, uma testemunha relatou que o suspeito, teria uma desavença anterior com a vítima. O fato ocorreu quando a vítima passou em frente à residência do suspeito e após entrar em luta corporal com a vítima, o suspeito esfaqueou o jovem e fugiu do local.

Os policiais afirmaram que encontraram o suspeito em uma área de mata próxima. Ele foi conduzido à 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio.

O que diz a Secretaria da Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou nesta quarta-feira, 17, por meio da Polícia Civil (PC), que o suspeito pela tentativa de homicídio foi preso em flagrante.

“O homem foi preso e encaminhado para a Unidade Regional Penal de Palmas (UPP). A Polícia Civil segue acompanhando o caso”, destacou.

O JTo ainda não conseguiu confirmar se o suspeito continua preso.