Redação Jornal do Tocantins

Miguel do Nascimento Barros, de 41 anos, foi morto a facadas durante um churrasco em uma residência, na segunda-feira, 1º, no setor Santo Antônio, em Colinas do Tocantins.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi identificado com as iniciais L.N.B., de 42 anos, e era irmão da vítima.

Ele foi levado para a 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Colinas.

De acordo com a SSP, a vítima e o suspeito tiveram uma discussão durante o churrasco em família. Ainda conforme a pasta, o suspeito teria esfaqueado o irmão, que tentou correr, mas caiu e morreu no local.

O corpo de Miguel Barros foi encaminhado para o Núcleo de Medicina Legal de Colinas e o Corpo de Bombeiro esteve no local.